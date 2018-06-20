Два исторических района на севере Петербурга получили имена

Постановление о переименовании двух исторических районов вышло 28 марта.

Двум историческим района на севере Петербурга топонимическая комиссия присвоила имена. Перемены коснуться Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так исторический район 1-е Парголово появится между Суздальским проспектом, улицей Композиторов и Хошимина, Выборгским шоссе, Петровской улицей, Нижним Большим Суздальским озером и Суздальским шоссе. Район Парнас теперь охватывает территорию от улицы Шишкина и проспекта Энгельса до улицы Валерия Гаврилина.

Постановление о переименовании двух исторических районов вышло 28 марта. Такое решение Топонимическая комиссия приняла еще год назад.

Видео: Андрей. Ru/ YouTube; Sergey Astakhov; Vlad Krylov/ YouTube