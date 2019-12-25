Почта России отправила двухметровую матрёшку из Петербурга в Великий Устюг

Доставка куклы в резиденцию Деда Мороза станет значимым событием для любителей зимних праздников и символом дружбы и единения.

В среду, 11 декабря, Почта России отправила двухметровую войлочную куклу в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Кукла, созданная известной художницей Валерией Лошак, была выполнена в уникальной технике валяния шерсти.

Она пройдет через несколько этапов транспортировки: сначала автоматическая сортировка в Петербурге, затем сортировка в Вологодской области, после чего кукла прибудет в Великий Устюг. Общая длина маршрута составит более тысячи километров.

Почта России ежегодно доставляет Деду Морозу сотни тысяч писем и открыток с детскими желаниями. И как приятно, что в этот раз мы доставляем подарок самому Деду Морозу. Уверен, что главный волшебник страны обрадуется подарку, сделанному руками петербуржцев. Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад Почты России

Доставка куклы в резиденцию Деда Мороза станет значимым событием для любителей зимних праздников и символом дружбы и единения. Предполагается, что она украсит резиденцию Деда Мороза и станет любимым экспонатом для фотографов.

Фото: Пресс-служба АО "Почта России"