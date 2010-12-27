Двухлетний мальчик погиб в выгребной яме в Кингисеппском районе

В настоящее время по данному делу проходит следствие, устанавливаются причины смерти мальчика.

Мальчика двух лет несколько дней подряд разыскивали в Кингисеппском районе Ленобласти. После долгих поисков ребенка обнаружили мертвым на дачном участке.

Тело мальчика 2017 года рождения нашла утром 23 июня в деревне Хаболово его мать. Тело 31-летняя женщина обнаружила в выгребной яме дачного дома.

Известно, что мать и отец ребенка официально трудоустроены, никаких нарушений закона за ними не числится.

В настоящее время по данному делу проходит следствие, устанавливаются причины смерти мальчика.