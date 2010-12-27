Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Двухлетнего малыша в Вихоревке загрызли собаки
Сегодня, 12:49
0
lesjasap
147

Двухлетнего малыша в Вихоревке загрызли собаки

0
 
 

В Иркутской области маленького ребенка растерзали домашние собаки.

Как стало известно местным СМИ, двухлетний ребенок играл в огороде  города Вихоревки Братского района Иркутской области. Через какое-то время его мать потеряла малыша из виду. 
 
В скором времени тело мальчика обнаружили на соседнем участке. Рядом с ним находились две домашние собаки, которых боялись все местные жители. 
 
Представитель следственного отдела рассказали, что дворняги давно терроризировали население. Звери проявляли агрессию по отношению к окружающим людям и нападали на домашних животных. Владельцу собак неоднократно делались замечания по поводу поведения его питомцев, но мужчина не прислушивался к соседям. 
 
В результате трагедии с ребенком, псов застрелили. Их хозяина подозревают в преступной небрежности, так как он не держал опасных собак на привязи. По поводу инцидента возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Теги: агрессивные животные , вихоревка , иркутск
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5