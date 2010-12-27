Сотрудников Балтийской таможни задержали на получении взятки

Они содействовали незаконному ввозу предметов художественного, исторического и археологического достояния в Россию.

На территории Петербурга пресечена преступная деятельность, связанная с незаконным ввозом на территорию страны материальных культурных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по Петербургу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что определенная группа лиц ввозит на территорию РФ культурных ценностей, нарушая таможенное законодательство. Для сокрытия преступления таможенники передавали взятки должностным лицам.

Следствие установило, что на протяжении года сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие. В ходе очередной незаконной операции таможенников задержали.

За получение взятки было возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Балтийской таможни.

В настоящее время проходят обыски в квартирах задержанных. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что финка пыталась незаконно провести в Россию 400 пачек сигарет.

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