Финка попыталась вывезти из Петербурга 400 пачек сигарет

Незадекларированный багаж изъяли.

Выборгские таможенники задержали на посту МАПП "Торфяновка" гражданку Финляндии. В ее небольшом чемодане обнаружился незадекларированный товар, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Женщина ехала на рейсовом автобусе из России в Финляндию и не предоставила пассажирскую таможенную декларацию на свой немаленький багаж. Инспекторы изъяли из ручной клади финки 400 пачек сигарет, которые признали не предназначенным для личного пользования.

Табачную продукцию направили на экспертизу по определению рыночной стоимости, а на женщину завели административное дело. Финке грозит штраф стоимостью до двукратного размера цены товаров, незаконно провезенных через таможню.

Ранее мы писали, что таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке.

Фото: pixabay