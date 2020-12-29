Двух сотрудниц Боткинской больницы осудили условно за мошенничество служебный подлог

Женщины "наняли" двух санитарок, но их зарплаты забирали себе.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор сотрудницам Боткинской больницы Людмиле Перетрухиной и Елене Журавской. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, женщины признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге.

Как выяснилось, завотделения физиотерапии и функциональной диагностики Перетрухина и старшая медсестра того же отделения вступили в сговор. Женщины устроили на вакантные ставки санитарок двух претенденток, но заранее знали, что те фактически не будут выполнять свои трудовые функции. При этом соучастницы составляли и предоставляли в бухгалтерию ложные табели и графики учета рабочего времени нанятых уборщиц. Деньгами, перечисляемым в счет зарплаты якобы работающих санитарок, соучастницы забирали себе. Отмечается, что нанятые женщины не были в курсе преступного плана начальниц и к тому же не получали для себя какие-либо деньги.

Своим планом Перетрухина и Журавская обогатились на общую сумму свыше 3,6 млн рублей. Подсудимые вину не признали. Суд взыскал с соучастниц все похищенные у больницы деньги и приговорил обеих к условным срокам: завотделения получила два года, старшая медсестра – полтора года.

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Фото: Piter.TV