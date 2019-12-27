Двух хулиганов задержали в баре на Васильевском острове

Мужчины шумели и угрожали персоналу.

В субботу, 22 февраля, в баре на Среднем проспекте Васильевского острова задержали двух хулиганов. Мужчины угрожали сотрудникам бара, а также высказывали свои претензии к посетителя.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что мужчины были сильно пьяны и вели себя агрессивно. В тот момент когда устроенный ими скандал стало невозможно контролировать, кто-то из персонала нажал тревожную кнопку и на место прибыли Росгвардейцы, которые задержали агрессоров.

В себя нарушителей спокойствия приходили уже в отделении полиции. В отношении обоих был составлен административный протокол.

Ранее мы писали, что в "Контакт бар" на улице Марата наведался ОМОН.

Фото: pexels