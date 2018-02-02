Дворники продолжают уборку Петербурга от ночного снегопада

После ночного снегопада на улицы Петербурга вышли 900 машин спецтехники и тысяча дворников. Сообщается, что Комитету по благоустройству пришлось усилить контроль за ситуацией на дорогах и тротуарах. Ранее Piter.tv писал том, что руководство Смольного лично присутствовало при очистке города.
Чиновники проверили работу сотрудников дорожных служб. Особое внимание было уделено уборке пригородных районов Северной столицы. Нашему корреспонденту удалось заснять на видео рабочие моменты с очисткой города от выпавших зимних осадков. На крышах зданий специалисты работают без страховки, что нарушает правила техники безопасности.