Смольный проконтролировал уборку улиц от снега

В Петербурге чиновники проверили, как дорожники справляются с уборкой снега.

Сотрудники из Смольного устроили проверку по уборке улиц Санкт-Петербурга. после ночного снегопада. В настоящее время дорожники продолжают работать в усиленном режиме.

Сергей Боярский, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и окружающей среде и Владимир Рублевский, председатель комитета по благоустройству отправились совместно с инспекцией в пригороды Северной столицы. Они намеревались проверить работу дорожных предприятий.

Во время снегопада директора всех дорожных предприятий и руководители структурных подразделений комитета находятся на своих местах и координируют уборку. Усиленный режим работы сохранится, пока это будет необходимо. Владимир Рублевский

Видео: Piter.tv