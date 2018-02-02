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Смольный проконтролировал уборку улиц от снега

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В Петербурге чиновники проверили, как дорожники справляются с уборкой снега.

Сотрудники из Смольного устроили проверку по уборке улиц Санкт-Петербурга. после ночного снегопада. В настоящее время дорожники продолжают работать в усиленном режиме.

Сергей Боярский, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и окружающей среде и Владимир Рублевский, председатель комитета по благоустройству отправились совместно с инспекцией в пригороды Северной столицы. Они намеревались проверить работу дорожных предприятий.
 
Во время снегопада директора всех дорожных предприятий и руководители структурных подразделений комитета находятся на своих местах и координируют уборку. Усиленный режим работы сохранится, пока это будет необходимо.
 

Владимир Рублевский

Видео: Piter.tv
 

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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