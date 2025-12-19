Дворник сорвался с крыши и зацепился за провода в Петербурге

Уборка снега в Петербурге закончилась падением.

В Санкт-Петербурге сотрудник коммунальных служб сорвался с крыши во время очистки снега и оказался висящим на проводах. Его спасли прибывшие на место экстренные службы.

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием сотрудника коммунальных служб, занимавшегося очисткой крыши от снега. Во время работ мужчина потерял равновесие и сорвался вниз, однако в последний момент сумел зацепиться за провода, на которых и повис. О случившемся сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке". По информации источника, прохожие заметили, что дворник оказался в опасной ситуации, и незамедлительно обратились в экстренные службы. На место прибыли спасатели, которые помогли снять мужчину с проводов.

Предварительно установлено, что работы проводились на высоте без использования страховочного оборудования. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: pxhere