Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что перебоев с поставками хлеба в магазинах Северной столицы не будет.

Представитель российского правительства заверил, что никаких перебоев с поставками хлеба в Петербурге не будет. Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что подобная ситуация исключена.

Чиновник подтвердил, что от губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко пришло письмо с указанием на возможные проблемы со снабжением мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. После этого правительство приняло меры, рассказал он журналистам.

Минтранс собрал перевозчиков и компании, которые направляют грузы на рынки отдельных регионов на мукомольные предприятия. По нашим сведениям, поставки идут достаточно ритмично сейчас Аркадий Дворкович, вице-премьер

Кроме того, выдающие сертификаты поставляемой продукции учреждения Россельхознадзора в сезон будут работать без выходных. Хотя раньше у них была классическая пятидневка.