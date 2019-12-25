Вход в Дворцовый парк в Гатчине стал бесплатным с 1 ноября

Кроме того, Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать по особому расписанию в дни ноябрьских каникул.

С наступлением ноября ГДворцовый парк в Гатчине приглашает всех желающих насладиться его живописными видами абсолютно бесплатно. Музей-заповедник вводит бесплатный режим посещения, действующий ежедневно с 6:00 до 10:00.

Данная мера принята администрацией музея с целью повысить доступность уникальной достопримечательности Ленинградской области для широкой аудитории.

Кроме того, Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать по особому расписанию в дни ноябрьских каникул. Оба дворца будут принимать посетителей без перерывов на выходные дни, в том числе 3 и 4 ноября учреждения будут функционировать в штатном режиме.

Традиционно проводимый санитарный день, приходящийся на начало месяца, в ноябре будет проведен позднее — 11 ноября. Гражданам рекомендовано заранее планировать свое посещение с учетом особенностей графика работы музеев.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть открыла выставку на фестивале "Архитектон MMXXV" в петербургском "Манеже".

Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"