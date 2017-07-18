Дворцовый мост разведут под классическую музыку в выходные

В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Р. Глиэр, "Гимн Великому Городу", М. Мусоргский, "Пролог оперы "Борис Годунов", П. Чайковский, "Па де де из балета "Щелкунчик" (фрагмент), П. Чайковский, "Симфония №5, часть 2" (фрагмент) и Г. Свиридов, "Вальс из музыки к драме Пушкина "Метель".

В ночь с 19 на 20 июля и с 20 на 21 июля Дворцовый мост в Петербурге будет разведен под специально подобранный плейлист. Как пишет "Петербургский дневник", жители и гости города смогут насладиться звучанием классической музыки.

В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Р. Глиэр, "Гимн Великому Городу", М. Мусоргский, "Пролог оперы "Борис Годунов", П. Чайковский, "Па де де из балета "Щелкунчик" (фрагмент), П. Чайковский, "Симфония №5, часть 2" (фрагмент) и Г. Свиридов, "Вальс из музыки к драме Пушкина "Метель".

Проект "Поющие мосты" успешно реализуется в Петербурге с 2016 года.

Ранее мы сообщили о том, что для проведения репетиции парада ВМФ мосты разведут днем 21 и 25 июля.

Фото: Piter.TV