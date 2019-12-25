Дворцовый мост отметил свой 105-летний юбилей

23 декабря 1916 года по постоянной переправе, соединившей Дворцовую площадь со стрелкой Васильевского острова, проехал первый экипаж.

Накануне, 23 декабря, исполнилось 105 лет со дня открытия Дворцового моста. В тот день в 1916 году по переправе проехал первый экипаж. Об этом сообщили в Смольном.

Предполагалось, что Дворцовый мост станет "художественной связью между красотой Томоновской набережной с Биржей, ростральными колоннами, Академией Наук Кваренги и местом, занятым Адмиралтейством и Зимним Дворцом" – такое описание было у проекта, утвержденного городской Думой 23 июня 1910 года.

По первоначальному архитектурному решению Мельцера мост был помпезным. Фасады моста завершались карнизами, на которых размещались "картуши, выполненные из толстого железа, ручной ковки и чеканные". Для освещения на мосту должны были установить 8 малых фонарей и 4 грандиозных башни-фонаря на опорах разводного пролета. Внутри этих башен, высота которых превышала высоту Зимнего дворца, размещались одноместные лифты для электромонтеров и балконы для доступа к ним. Снаружи башни обильно украшались скульптурой, орнаментами, картушами, коронами.

Кроме того, на каждом постаменте башен-фонарей должны были установить по две статуи, высеченные из монолитного гранита, а перила были сложного рисунка. Однако такое пышное убранство не согласовали, а одобрение получил упрощенный вариант. Работы велись только с использованием отечественных материалов, силами русских рабочих и инженеров.

Сооружение началось в октябре 1911 года, а открытие планировали в ноябре 1913 года. Строительство затянулось из-за наводнения в апреле 1914 года, а затем Первая мировая война. Мост был построен лишь к концу 1916 года. Но и тогда открытие было скромным из-за войны, а саму переправу сделали без архитектурной отделки. На разводном пролете был уложен деревянный настил, перила – деревянные, а вместо гранитных парапетов на опорах и устоях были установлены фанерные.

С 1918 по 1952 год мост носил имя Республиканский, а затем вернул историческое название. Оформили Дворцовый мост при советской власти.

Разводной механизм со дня открытия моста и до реконструкции 2012–2013 года был электромеханическим. Огромные цельнолитые шестерни приводились в действие электродвигателем.

Отмечается, что на Дворцовом мосту сохранились металлоконструкции, установленные еще в 1916 году. Их можно отличить по массивным заклёпкам и основательному внешнему виду.

Фото: Piter.tv