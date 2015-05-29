Дворцовая ферма в Гатчине закроется с октября

Руководство музея призывает успеть насладиться атмосферой фермы до окончания сезона.

С наступлением осеннего сезона, с 1 октября, музей-заповедник "Гатчина" прекращает приём посетителей на Дворцовой ферме до наступления весны 2025 года.

Режим работы фермы подразумевает посещение с среды по воскресенье включительно. Часы посещения установлены с 10:00 до 18:00, кассы функционируют до 17:00. Цена билетов следующая: взрослый посетитель оплачивает 300 рублей, школьники и пенсионеры пользуются льготой и платят вдвое меньше — 150 рублей.

Необходимо учитывать, что для входа на территорию потребуется приобрести отдельный билет в сам Дворцовый парк. Руководство музея призывает успеть насладиться атмосферой фермы до окончания сезона.

Фото: Музей-заповедник "Гатчина" (Сергей Рятте)