Двор неподалеку от площади Мужества после прорыва залило кипятком

Работы планируется завершить за текущий день.

Днем в среду, 5 февраля, коммунальная авария произошла в Калининском районе Петербурга. Известно, что во дворе дома №17/1 на Политехнической улице прорвало трубу диаметром в 15 сантиметров. Неподалеку расположен вестибюль станции метрополитена "Площадь Мужества".

В пресс-службе ГУП "ТЭК" рассказали, что сотрудники предприятия прибыли на место аварии спустя 12 минут после получения сообщения об аварии. Ведутся работы по устранению дефекта на трубопроводе.

Отмечается, что работы планируется завершить за восемь часов, на потребителях они не отразятся.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что ГУП "ТЭК" нашел подвальные заведения с опасно изношенными трубами в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург