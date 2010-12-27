Из-за прорыва трубы на Витебском во дворе дома все залило кипятком

По предварительной информации, во дворе лопнула труба.

В воскресенье, 17 ноября, в Московском районе Петербурга местные жители обнаружили, что во дворе одного из домов на Витебском проспекте лопнула труба, из-за чего весь двор залило кипятком. Об этом сообщили подписчики группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Известно, что на место аварии прибыли сотрудники МЧС.

"На Витебском 79, к.1. кипяток хлещет из люка минут 30. Между садиком и школой. Автомобили не могут убрать" - написал автор публикации.

В комментариях люди стали сетовать на ситуацию с городскими трубами:

"Ещё морозов не было, а у них все уже лопается по швам! Все как всегда..." - прокомментировали инцидент в публикации.

Как стало известно Piter.TV от АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", на месте работает ремонтная бригада. Для жителей домой теплоснабжение будет поступать в штатном режиме. На месте аварии также работает аварийный комиссар. В его задачи входит оценка возможного ущерба имуществу граждан.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе Петербурга газовщики-аферисты ограбили двух пенсионерок.

Фото: vk.com/spb_today / Светланка Смирнова