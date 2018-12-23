В Приморском районе Петербурга газовщики-аферисты ограбили двух пенсионерок

За день они смогли похитить более 340 тысяч рублей.

В субботу, 16 ноября, в полицию Приморского района обратились две женщины 72 и 80 лет, с заявлениями об ограблении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Первый инцидент произошел в районе 14:00 этого же дня на улице Дибуновской,59. Домой к пенсионерке пришли двое неизвестных мужчин и заявили, что у нее неисправна газовая плита, после чего предложили приобрести новую. Пожилая женщина согласилась и передала "лжегазовщикам" 30 тысяч рублей. После их ухода она также обнаружила пропажу ценной сумки и драгоценностей. Ущерб она оценила в 340 тысяч рублей.

В этот же день подобный инцидент произошел на Ланском шоссе, 26. "Газовые службы" пришли в квартиру 80-летней пенсионерки. После их ухода она обнаружила пропажу пяти тысяч рублей.

Полиция уже возбудила уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Росгвардии не допустили беспорядков во время матча "Россия" - "Бельгия".

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