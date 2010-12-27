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Двоих фермеров оштрафовала за нарушения при содержании животных
Сегодня, 16:33
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polinakravchenko
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Двоих фермеров оштрафовала за нарушения при содержании животных

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"Общество любителей лошадей" оштрафовала прокуратура Санкт-Петербурга.

В Московском районе индивидуальные предприниматели содержали лошадей, енотов, грызунов, свиней, рептилий и других животных на собственной небольшой ферме. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в быту зверей. У прокуратуры возникли вопросы относительно санитарных условий, в которых проживают животные: складирование и хранение навоза происходило непосредственно на земле.

"Согласно требованиям закона, ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - производители этих продуктов", - комментирует пресс-служба прокуратуры.

В Результате проверки фермерам назначены штрафы. Теперь организация находится под контролем городской прокуратуры.
 

Теги: лошади , новости питера , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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