Двоих фермеров оштрафовала за нарушения при содержании животных

"Общество любителей лошадей" оштрафовала прокуратура Санкт-Петербурга.

В Московском районе индивидуальные предприниматели содержали лошадей, енотов, грызунов, свиней, рептилий и других животных на собственной небольшой ферме. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в быту зверей. У прокуратуры возникли вопросы относительно санитарных условий, в которых проживают животные: складирование и хранение навоза происходило непосредственно на земле.

"Согласно требованиям закона, ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - производители этих продуктов", - комментирует пресс-служба прокуратуры.

В Результате проверки фермерам назначены штрафы. Теперь организация находится под контролем городской прокуратуры.

