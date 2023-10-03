Двоих подозреваемых в вымогательстве машины и денег у инвалида задержала полиция Красноярского края

Фигурантами дела стали двое местных жителей.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности двоих жителей города Шарыпово, которые подозреваются в вымогательстве имущества у гражданина, являющегося инвалидом второй группы. Операция по поимке злоумышленника прошла при участии спецназа из регионального управления Росгвардии. Фигурантами расследования стали местные жители 1995 и 1986 года рождения. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Оперативники полагают, что мужчины вынудили потерпевшего отдать им автомобиль иностранного производства и денежные средства, угрожая потерпевшему физической расправой. Сумма ущерба составила для гражданина порядка 750 тысяч рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа