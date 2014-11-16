Двоих мужчин отправили в колонию за убийство приятеля в Шлиссельбурге

Молодых людей судили по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В пятницу, 12 августа, стало известно об оглашении приговора по делу об убийстве молодого человека в Шлиссельбурге. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по 47 региону.

В декабре 2020 года трое мужчин в возрасте 20-21 года выпивали алкоголь вместе, когда между ними вспыхнула ссора. Двое набросились на одного и нанесли ему не менее 25 колото-резаных ранений. Убийцы завернули тело в покрывало и выбросили в мусорный контейнер.

Суд признал мужчин виновными по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Один из них приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Второй отправится в колонию строгого режима на 15 лет.

Фото: Piter.tv