Двое жителей Петербурга за сутки вынесли детское питание из 28 магазинов

Поездка на каршеринге обернулась серией краж в супермаркетах Пскова.

Полиция Пскова задержала двух жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в серии краж детского питания из магазинов города, совершенных в течение одного дня. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, в конце 2025 года молодые люди в возрасте 18 и 19 лет прибыли в Псков из Санкт-Петербурга на автомобиле каршеринга. За один день они посетили 28 супермаркетов одной торговой сети, откуда похитили более ста банок сухих смесей для детского питания. Товар злоумышленники складывали в сумки и выносили мимо кассовой зоны без оплаты.

После совершения краж подозреваемые вернулись в Санкт-Петербург. Похищенную продукцию они реализовали через одну из популярных интернет-площадок. Общий материальный ущерб, причиненный торговой сети, составил около 150 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сотрудники УМВД России по Псковской области задержали фигурантов в ходе служебной командировки. Молодые люди дали признательные показания. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: мошенники придумали новую схему обмана с "задержанием" курьера аферистов.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области