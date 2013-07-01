Двоих жителей Луги задержали по подозрению в мошенничестве

Мужчины проверяли перепады напряжения в электросети в доме на улице Кингисеппа.

В среду, 9 марта, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили Piter.tv о задержании двух жителей Луги, которых подозревают в мошенничестве.

Странную пару, проверяющую перепады напряжения в электросети, заметили в доме на улице Кингисеппа. Прибывшие на место полицейские досмотрели мужчину и обнаружили у него чек, по данным которого установили пенсионерку, проживающую на улице Дзержинского. Женщина пояснила, что купила у подозреваемых реле для контроля за перепадами напряжения в электросети и заплатила более 20 тысяч за их установку.

Злоумышленников доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv