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В Сосновом Бору водители автобуса надышались выхлопными парами и попали в реанимацию
Сегодня, 15:24
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lesjasap
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В Сосновом Бору водители автобуса надышались выхлопными парами и попали в реанимацию

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В Ленинградской области поломка в машине привела к госпитализации двух водителей автобусов.

В Сосновом Бору двое сотрудников автотранспортной организации "Барс-2" отравились выхлопными газами. Инцидент произошел перед начало нового рабочего дня, утром 30 марта. В результате мужчин пришлось срочно госпитализировать. 

В настоящее время состояние пострадавших местных жителей оценивается как тяжелое, за жизни пациентов борются врачи. Поступившие лежат в реанимационном отделении.Они подключены к аппарату искусственного дыхания.

Представители закона установили, что мужчин обнаружили в салоне автомобиля "Мазда". Иномарка была припаркована на территории "Барс-2" по Копорскому шоссе. Руководство предприятия узнало в них собственных сотрудников. По имеющимся показаниям очевидцев, молодые люди работали водителями автобусов. Один ходил по маршруту общественного транспорта, другой - коммерческого. По предварительной версии, рабочие приехали на смену раньше обычного и решили поспать. Скорее всего, в машине была поломка, которая привела к несчастному случаю. 
 

Теги: автобус , водители , выхлопные газы , госпитализация , ленобласть , поломка , реанимация , сосновый бор
Категории: Новости СПб Происшествия

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