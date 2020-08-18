Двое выпивших петербуржцев устроили протест на проезжей части на Ленинском проспекте

Мужчины заняли две полосы.

Вчера, 17 августа, на Ленинском проспекте заметили двух мужчин, которые шли по проезжей части и кричали: "Жыве, Беларусь". Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

По словам автора видео, мужчины находились в нетрезвом состоянии. Так как они шли по дороге, это создало неудобства для движения транспорта. Громкие сигналы со стороны водителей протестующие игнорировали.

Петербуржцы проводят акции у посольства в поддержку народа Республики Беларусь.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK