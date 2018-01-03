В Муринском парке двое неизвестных в костюмах собак срубили елки

В Выборгском районе злоумышленники срубили ели в парковой зоне.

Как сообщают очевидцы, на севере Петербурга двое неизвестных в костюмах незаконно срезали пушистых красавиц. Преступники попали на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел напротив дома номер 82 корпус 1 по проспекту Луначарского. Камеры засекли, как двое неизвестных, одетых в комбинезоны собак темного оттенка, срезают городские ели. Известно, что деревья злоумышленники тащили из Муринского парка. Затем мужчины с “трофеями” забрались в пригнанную “Газель”, после чего скрылись с места происшествия.