Убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра продлили срок ареста до середины мая

Двое подозреваемых в убийстве блокадницы останутся под арестом до 15 мая.

В Октябрьском районном суде продлили арест подозреваемым в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Двое обвиняемых пробудут в заключении еще три месяца до 15 мая 2018 года. Об этом сообщили представители пресс-службы Объединенных судов.

Мигранты Рамзик Акобян и Сеник Нароян обращались к представителю закона с просьбой изменить меру пресечения на залог в размере миллиона рублей или домашний арест. Однако, суд в не счел предложение обоснованным. Первый подозреваемый сознался в причастности к гибели пожилой петербурженки. Он также “сдал” подельника.

Напомним, что Нине Мациной на момент убийства было 93 года. Женщина работала театре со времен блокады Ленинграда. Ее обнаружили мертвой в собственной квартире на Варшавской улице. Делом занимается полиция с 21 ноября 2017 года. Кроме двух армян фигурантом расследования стала сотрудница благотворительной организации, которая была сиделкой пенсионерки. Работница подговорила своих знакомых задушить жертву ради корыстных целей. У погибшей украли банковскую карту.