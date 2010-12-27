Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Яхтенной улице двое грабителей в карманах пытались унести золото на 300 тысяч рублей
Сегодня, 9:11
0
lesjasap
443

На Яхтенной улице двое грабителей в карманах пытались унести золото на 300 тысяч рублей

0
 
 

В Приморском районе с поличным были пойманы воры с полными карманами золота.

В Приморском районе Петербурга полиция обнаружила двоих петербуржцев с набитыми золотом карманами. Инцидент произошел днем 8 февраля по улице Яхтенная. Грабителей задержали сотрудники уголовного розыска у дома номер два.
 
Оперативники выяснили, что украшения были вынесены из чужой квартиры. Фигурантами дела стали мигрант из Казахстана и русский молодой человек. У них изъяли ювелирные изделия на общую сумму в 300 тысяч рублей. 
 
В настоящее время в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье за кражу имущества.
Все новости района
Теги: золото , приморский район , украшения , ювелирные украшения , яхтенная улица
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Загрузка...
5