На Яхтенной улице двое грабителей в карманах пытались унести золото на 300 тысяч рублей

В Приморском районе с поличным были пойманы воры с полными карманами золота.

В Приморском районе Петербурга полиция обнаружила двоих петербуржцев с набитыми золотом карманами. Инцидент произошел днем 8 февраля по улице Яхтенная. Грабителей задержали сотрудники уголовного розыска у дома номер два.

Оперативники выяснили, что украшения были вынесены из чужой квартиры. Фигурантами дела стали мигрант из Казахстана и русский молодой человек. У них изъяли ювелирные изделия на общую сумму в 300 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье за кражу имущества.