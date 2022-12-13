Двое рыбаков провалились под лед Ладоги

Инцидент произошел в поселке Приладожский.

Двое мужчин провалились под лед Ладоги. Инцидент произошел в поселке Приладожский. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы 47 региона.

Рыбаки самостоятельно выбрались из ледяной воды. Спасатели заметили мужчин на льдине и доставили их на берег.

От помощи медиков пострадавшие отказались. Рыбаки находятся в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО