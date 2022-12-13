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Двое рыбаков провалились под лед Ладоги

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Инцидент произошел в поселке Приладожский.

Двое мужчин провалились под лед Ладоги. Инцидент произошел в поселке Приладожский. Об этом сообщили в пресс-службе  аварийно-спасательной службы 47 региона.

Рыбаки самостоятельно выбрались из ледяной воды. Спасатели заметили мужчин на льдине и доставили их на берег. 

От помощи медиков пострадавшие отказались. Рыбаки находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv: на Выборгской набережной каршеринг попал в ДТП.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладога, ладожское озеро, мчс, поселок приладожский, провалились под лед, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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