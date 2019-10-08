В Магадане совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия

В Магаданской области частный маленький самолет совершил жесткую посадку в поле.
ЧП произошло сегодня, 8 октября, около 14 часов по местному времени. Самолет-амфибия "Альбатрос" совершил жесткую посадку в поле. У летательного аппарата повреждена часть фюзеляжа. Пилот чудом не пострадал, пассажиров в салоне самолета не было.
Следственные органы по факту инцидента с самолетом проводят проверку. По мнению следствия, причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.
Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК Российской Федерации
Обсуждение ( 0 )