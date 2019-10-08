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В Магадане совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия

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Пилот чудом не пострадал.

В Магаданской области частный маленький самолет совершил жесткую посадку в поле.

ЧП произошло сегодня, 8 октября, около 14 часов по местному времени. Самолет-амфибия "Альбатрос" совершил жесткую посадку в поле. У летательного аппарата повреждена часть фюзеляжа. Пилот чудом не пострадал, пассажиров в салоне самолета не было.

Следственные органы по факту инцидента с самолетом проводят проверку. По мнению следствия, причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

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Теги: авикатастрофа, крушение самолета, новости магадана, новости россии, самолет амфибия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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