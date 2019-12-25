В Металлострое поймали двух мужчин, пытавшихся стащить сейф из пункта приема вторсырья

Воришки вооружились монтажкой и стеклорезом.

В поселке Металлострой в Петербурге ранним утром 30 июля поймали двух неудачливых воров с монтажкой, стеклорезом и масками с прорезями. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, незадолго до поимки в полицию позвонил замгендиректора компании "Союз-Металлопром".

Как выяснилось, мужчины пытались стащить из пункта приема вторсырья на дороге на Металлострой сейф с 207 тысячами рублей внутри. На кражу решились неработающий 32-летний украинец и 37-летнний петербуржец, работающий на Кировском тракторном заводе. В отношении обоих мужчин составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка.

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