Двое петербуржцев попали в больницу после поножовщины на Комендантском

Один из них скончался

8 октября вечером в полицию Приморского района сообщили о конфликте в подъезде дома №28/2 по Комендантскому проспекту, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Полицейские, незамедлительно прибывшие на место, доставили в отдел для разбирательства 38-летнего ранее судимого безработного мужчину. Также с места происшествия увезли в больницу двух других мужчин с ножевыми ранениями, одного из них спасти не удалось.

Материалы переданы следствию.

Ранее Piter.tv писал, что в лесу Ленобласти нашли тело женщины без головы.

Фото: Piter.tv