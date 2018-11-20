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Двое петербуржцев попали в больницу после поножовщины на Комендантском
Сегодня, 13:15
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himif

Двое петербуржцев попали в больницу после поножовщины на Комендантском

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Один из них скончался

8 октября вечером в полицию Приморского района сообщили о конфликте в подъезде дома №28/2 по Комендантскому проспекту, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Полицейские, незамедлительно прибывшие на место, доставили в отдел для разбирательства 38-летнего ранее судимого безработного мужчину. Также с места происшествия увезли в больницу двух других мужчин с  ножевыми ранениями, одного из них спасти не удалось.

Материалы переданы следствию.

Ранее Piter.tv писал, что в лесу Ленобласти нашли тело женщины без головы.

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, разборки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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