Двое петербуржцев побили посуду в ресторане на площади Чернышевского

Сумма ущерба еще не установлена.

Во вторник, 9 июля в Московском районе Петербурга двое нетрезвых мужчин начали крушить посуду в ресторане на площади Чернышевского. Их задержали сотрудники Росгвардии и передали в 29-й отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около часа ночи. Двое мужчин в возрасте 42 и 47 лет не только побили посуду, но и повредили диван в кафе. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку, после чего правоохранители оперативно задержали дебоширов.

Сумма ущерба еще не установлена.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский ресторан быстрого питания могут оштрафовать на полмиллиона за соус по цене 6 рублей.

Фото: Pixabay