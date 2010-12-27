Петербургский ресторан быстрого питания могут оштрафовать на полмиллиона за соус по цене 6 рублей

Реклама ввела в заблуждение потребителя.

Рекламная компания петербургского ресторана быстрого питания получит штраф от 100 до 500 тыс. рублей за неточность в рекламе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

В мае 2019 года петербуржец купил обед "Комбо Чикен Макнаггетс 6 шт" за 155 рублей. В рекламе было указано, что в комбо входят напиток, картошка фри, шесть "Чикен макнаггетс", напиток и соус.

На кассе мужчине сказали, что соус не входит в данный набор, его можно купить за 6 рублей. То есть в указанной рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации.

По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа установила в действиях рекламодателя ООО "СРП" нарушение ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. УФАС по Санкт-Петербургу

Организация обязана устранить нарушение и выплатить штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Также УФАС аннулировала закупку "Петербургского метрополитена" на 547 млн рублей.

Фото: УФАС по Санкт-Петербургу