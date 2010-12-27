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УФАС аннулировала закупку "Петербургского метрополитена" на 547 млн рублей
Сегодня, 15:50
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УФАС аннулировала закупку "Петербургского метрополитена" на 547 млн рублей

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Не все запчасти из документации были отражены на чертеже.

УФАС по Петербургу аннулировала закупку ГУП "Петербургский метрополитен" на полмиллиарда рублей. Об этом 8-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

"Петербургский метрополитен" должен был закупить электрические запчасти подвижного состава. ООО "Моспик" обратило внимание на то, что ряд чертежей запчастей, приведенных в составе документации конкурса, отсутствуют. Компания поставляет запасные части и оборудование для метро. 

Жалобу рассмотрела комиссия антимонопольного органа. Она признала ее обоснованной. Закупку пришлось аннулировать. Она была разбита на 16 лотов. Максимальная цена контракта по всем лотам составляет более 547 млн рублей. 

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Фото: Piter.TV 

 

Теги: запчасти, моспик, петербургский метрополитен, уфас, чертеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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