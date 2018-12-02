Видео: в подземке Петербурга два "Человека-Паука" исполнили брейкданс

Аниматоры-танцоры из метро снова веселят пассажиров и соцсети.

В петербургском метрополитене очевидцы в очередной раз заметили зажигательные танцы "Человека-паука". На этот раз герой комиксов веселил пассажиров вместе с напарником. Таким образом люди могли видеть сразу две версии популярного персонажа "Марвел".

Известно, что молодые люди в костюмах танцевали на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Отметим, что местный "Человек-паук" известен в подземке своим брейкдансом, который он исполняет прямо в движущемся вагоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Человек-паук" повис на Аничковом мосту в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv