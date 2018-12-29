Человек-паук вновь устроил шоу в петербургском метро

Пассажиры засняли необычные трюки на видео.

Неизвестный в костюме Человека-паука вновь порадовал пассажиров петербургского метро зажигательной программой. Трюки петербуржцы записали на видео.

Ролик, где супергерой поднимает пассажирам настроение появился в социальной сети "ВКонтакте". По кадрам можно понять, что многие зрители настроены позитивно и наслаждаются программой.

На этот раз загадочный танцор был сером костюме супергероя. "Паук" плясал под хит Everybody Knows и по традиции вис на поручнях, демонстрируя опасные трюки.

Видео: ВКонтакте/Iris Reed