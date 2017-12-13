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На улице Симонова в День всех Влюбленных двое подрались в ресторане
Сегодня, 7:51
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lesjasap
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На улице Симонова в День всех Влюбленных двое подрались в ресторане

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В Выборгском районе произошла драка между посетителями ресторана.

В Выборгском районе вечером в День Святого Валентина подрались двое неизвестных. Оба участника потасовки получили серьезные травмы. Врачам  скорой помощи пришлось забивать мужчин в больницу. В настоящий момент они госпитализированы в районное медучреждение. 

Инцидент произошел 14 февраля. Взрослые петербуржцы поссорились в парадной дома, который располагается на пересечении улиц Симонова и Прокофьева. Что именно послужило поводом к драке - неизвестно. В социальных сетях люди шутят, что “Валентины подрались из-за Валентинок”, а также, что “Видимо, святой Валентин промахнулся”. Сведений об алкогольном или ином опьянении нет. Известно, что изначально мужчины находились в ресторане на первом этаже здания.

На месте работали сотрудники правооранительных органов, скорая помощи и машина реанимации. Делом продолжают заниматься специалисты. Они устанавливают обстоятельства конфликта.

Местные жители просят не придавать большого значения этой ситуации. По мнению комментаторов, в молодых людях всегда бурлила кровь и энергия, а при помощи драки они просто пытаются выплеснуть агрессию.


 

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Теги: выборгский район , день всех влюбленных , день святого валентина , драка , конфликт , происшествие , улица симонова
Категории: Новости СПб

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