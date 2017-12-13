На улице Симонова в День всех Влюбленных двое подрались в ресторане

В Выборгском районе произошла драка между посетителями ресторана.

В Выборгском районе вечером в День Святого Валентина подрались двое неизвестных. Оба участника потасовки получили серьезные травмы. Врачам скорой помощи пришлось забивать мужчин в больницу. В настоящий момент они госпитализированы в районное медучреждение.

Инцидент произошел 14 февраля. Взрослые петербуржцы поссорились в парадной дома, который располагается на пересечении улиц Симонова и Прокофьева. Что именно послужило поводом к драке - неизвестно. В социальных сетях люди шутят, что “Валентины подрались из-за Валентинок”, а также, что “Видимо, святой Валентин промахнулся”. Сведений об алкогольном или ином опьянении нет. Известно, что изначально мужчины находились в ресторане на первом этаже здания.

На месте работали сотрудники правооранительных органов, скорая помощи и машина реанимации. Делом продолжают заниматься специалисты. Они устанавливают обстоятельства конфликта.

Местные жители просят не придавать большого значения этой ситуации. По мнению комментаторов, в молодых людях всегда бурлила кровь и энергия, а при помощи драки они просто пытаются выплеснуть агрессию.



