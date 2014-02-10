В результате потасовки пострадало стекло транспорта, которое разбили мужчины.

В Петербурге задержали иностранцев, устроивших драку в троллейбусе на Невском проспекте. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Утром в салоне троллейбуса №7 конфликт между двумя мужчинами завершился дракой. В результате потасовки пострадало стекло транспорта, которое разбили мужчины. Водитель не стал вмешиваться в конфликт и просто нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место вызова тут же прибыли росгвардейцы, которые задержали двоих граждан одного из среднеазиатских государств. Их доставили в 78 отдел полиции.

Ранее мы писали, что на улице Крыленко во время потасовки хулиган выстрелил в лицо обидчику.

Фото: Piter.TV