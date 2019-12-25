  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Крыленко во время потасовки хулиган выстрелил в лицо обидчику
Сегодня, 10:08
54
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Крыленко во время потасовки хулиган выстрелил в лицо обидчику

0 0

Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения попал в больницу.

В Невском районе Петербурга в субботу, 13 ноября, произошла драка, в которой участвовали выпившие мужчины. Потасовка закончилась ранением одного из мужчин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший попал в больницу после того, как оппонент выстрел ему в лицо из пистолета. Вооруженный дебошир скрылся. Сейчас 32-летний потерпевший находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Газпром Арене" произошла массовая драка.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрел в лицо, драка, пьяные подрались, улица крыленко
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии