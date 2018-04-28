В Сестрорецке в квартире нашли два трупа, пустые бутылки и шприцы

Одному из погибших было 40, другому 37 лет.

В Сестрорецке в одной из квартир 17 дома по Дубковскому шоссе нашли телу двух мужчин. Владельцу квартиры было 40 лет, его гостю - 37, оба нигде не работали. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Заявление об исчезновении младшего из погибших мужчин поступило в полицию Курортного района 24 февраля около 23 часов от его матери. Женщина волновалась, что ее сын ушел еще днем в баню со знакомыми, но так и не вернулся. На звонки перестал отвечать после семи вечера. Где его искать женщина примерно знала и сообщила эту информацию сотрудникам полиции.

Когда полицейские оказались по указанному адресу, дверь в квартиру была не заперта. В комнате лежали два тела, бутылки от спиртного и пустые шприцы.

Тела отправлены в морг для выяснения причин смерти.

Фото: Piter.TV