Двое мужчин напали на охранника бизнес-центра на севере Москве

Злоумышленники переданы в руки полиции.

Сотрудники российской вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по столице задержали двоих мужчин, которые подозреваются в причинении телесных повреждений охраннику бизнес-центра. Пресс-служба ведомства уточнила в социальных сетях, что специалисты получили сигнал "Тревога" с объекта, расположенного на Дмитровском шоссе. Местный сотрудник безопасности указал, что двое неизвестных папали на него, когда пытались незаконно войти на территорию парковки.

Благодаря слаженным действиям, сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 43-летнего жителя Москвы и 40-летнего уроженца Армавира. пресс-служба Росгвардии

Далее задержанные лица были переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему человеку была оказана медицинская помощь. Затем охранника госпитализировали.

Росгвардейцы задержали водителя, из машины которого выпали двое мужчин на Куйбышева.

Фото и видео: Telegram / росгвардия. Москва