Двое мужчин на "Буранах" загоняли медведя на озере Глухое

Мужчины сняли на видео свои "забавы" с диким зверем.

Встреча людей с диким медведем произошла на острове Парамушир на Камчатке по дороге к озеру Глухое.

Мужчины сообщили, что по дороге на рыбалку встретили медведя. Затем мужчины стали гоняться за медведем. В один из моментов разъяренный медведь хотел напасть на одного из них, но промахнулся. Люди даже после этого продолжали гонять дикого зверя, пока тут не взобрался на склон горы.

Этот поступок жестко раскритиковали пользователи интернета, назвав поступок мужчин возмутительным.

Видео: YouTube/Al Zar