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В Петербурге двое госпитализированы из-за отравления метадоном‍
Сегодня, 15:14
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Shdaria
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В Петербурге двое госпитализированы из-за отравления метадоном‍

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В Петербурге местные жители отравились метадоном.

В Санкт-Петербурге двое молодых людей отравились метадоном. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления 25-летнего мужчины и 23-летней девушки.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органах, 9 марта текущего года, около в 15.30, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе госпитализировано два пациента.

Медики больницы диагностировали у мужчины и женщины острое отравление веществом депримирующего действия (метадон). После их переместили в токсореанимацию.

Сейчас жители Северной столицы находятся в опиатной коме. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Теги: метадон , новости спб , отравление , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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