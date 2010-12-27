В Петербурге двое госпитализированы из-за отравления метадоном‍

В Петербурге местные жители отравились метадоном.

В Санкт-Петербурге двое молодых людей отравились метадоном. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления 25-летнего мужчины и 23-летней девушки.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органах, 9 марта текущего года, около в 15.30, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе госпитализировано два пациента.

Медики больницы диагностировали у мужчины и женщины острое отравление веществом депримирующего действия (метадон). После их переместили в токсореанимацию.

Сейчас жители Северной столицы находятся в опиатной коме. Медики оценивают их состояние как тяжелое.