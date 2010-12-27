Двое иранцев-нелегалов пытались попасть в Финляндию через Петербург

Нарушителей задержали на российско-финской границе.

На российско-финской границе задержали двух иранцев. Мужчины пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза через Петербург. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу.

Нарушителей поймали сотрудники Выборгской таможни в районе КПП "Торфяновка". В Северную столицу иранцы прилетели на самолете по однократной туристической визе. Они проходили контроль в аэропорту Пулково.

Правоохранителям удалось установить, что мужчины уже попадались за аналогичную попытку пересечь границу. Тогда они добровольно отказались от своих намерений.

Ранее мы писали, что в России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу.

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