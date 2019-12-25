Двое грабителей обчистили квартиру на Московском шоссе

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию поступила информация о грабеже в одной из квартир дома №193 по Московскому проспекту.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что двое безработных мужчин ограбили квартиру, угрожая хозяину. Они, применив к нему физическую силу, украли углошлифовальую машину, перфоратор, а также мобильный телефон.
Подозреваемые задержаны недалеко от места преступления. Похищенное не изъято.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что гость ограбил хозяйку дома на Искровском проспекте.
Фото: Pixabay
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