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Двое грабителей обчистили квартиру на Московском шоссе
Сегодня, 13:48
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ruzannar

Двое грабителей обчистили квартиру на Московском шоссе

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Злоумышленники угрожали хозяину.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию поступила информация о грабеже в одной из квартир дома №193 по Московскому проспекту.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что двое безработных мужчин ограбили квартиру, угрожая хозяину. Они, применив к нему физическую силу, украли углошлифовальую машину, перфоратор, а также мобильный телефон. 

Подозреваемые задержаны недалеко от места преступления. Похищенное не изъято.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что гость ограбил хозяйку дома на Искровском проспекте.

Фото: Pixabay

Теги: грабеж, кража, криминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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