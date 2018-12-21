Двое детей краской разрисовали петербурженке машину

Женщина ищет юных художников и их родителей, чтобы получить компенсацию.

Жительница Петербурга разыскивает родителей, чьи дети разрисовали ей машину. Утром 27 февраля она обнаружило на своем авто творчество неизвестных людей. По камерам наружного видеонаблюдения удалось установить, что возле транспортного средства крутились дети. Об этом сообщают региональные СМИ.

На записи женщина увидела, что в руках у малолетних горожан были банки с аэрозольной краской. По всей видимости, следы этого вещества и остались на машине.

В настоящий момент женщина намерена найти юных художников и их родителей, чтобы те возместили ей полученный ущерб.

Ранее мы писали, что в Колпино вандал разрисовал свастикой памятник малолетним жертвам концлагерей.

Фото: pixabay.com