Двое читинцев незаконно превращали охолощённые карабины и винтовки в боевые, а затем продавали

Ирина Волк раскрыла данные о прекращении криминального бизнеса с боевым оружием в Забайкальском крае.

Двое жителей Читы на территории Забайкальского края придумали криминальную схему по незаконному заработку. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что местные умельцы сбывали заинтересованным жителям российского региона охолощенные карабины, винтовки и автомат Калашникова. Все оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами. По предварительной информации от полиции, таким образом злоумышленникам удалось реализовать не менее 20 единиц запрещенного товара.

Совместно с УФСБ РФ оперативники провели более 20 обысков по местам жительства подозреваемых, а также по адресам проживания тех граждан, которые приобрели незаконное оружие. Удалось изъять семь единиц нарезного, 14 единиц гладкоствольного оружия, порядка тысячи патронов к ним. Дополнительно найдены приспособления, механизмы и составные части оружия. По факту произошедшего назначено 59 судебных баллистических и взрывотехнических экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 222 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба МВД РФ

Задержаны работники коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

Фото и видео: МВД Медиа