В уральских горах погибли двое туристов из Петербурга

Они сорвались в ущелье.

В воскресенье, 21 июля в уральских горах Кабардино-Балкарии погибли, сорвавшись в ущелье Укю, двое туристов из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Тела альпинистов нашли 22 июля около 12:00. У молодых людей были травмы, несовместимые с жизнью. На данный момент их спустили на высоту, доступную для вертолета, но транспортировке мешает снежная буря.

Погибли 24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин. Они вышли на один из наиболее сложных маршрутов 20 июля, а уже 21 перестали выходить на связь.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Зеленогорском шоссе под Комарово столкнулись три иномарки.

Фото: Pixabay